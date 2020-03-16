***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği 13.03.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme tadiline 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Kurul ve Bakanlık onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829538BIST