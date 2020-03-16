***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.03.2020 19:40
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği 13.03.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme tadiline 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Kurul ve Bakanlık onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829538
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1117
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4436
En Düşük
6,2780
18:057,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,1643
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1984
En Düşük
6,9931
18:05309,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,50
|Açılış
|: 309,89
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8386
|7,8779
|% 1,17
|
|Frank
|6,7752
|6,8160
|% 2,25
|
|Riyal
|1,7092
|1,7178
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|-36,97
|
|Altın Gr.
|308
|309
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,85
|-1,90
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,36
|
|B. Petrol
|30,01
|30,01
|-3,84
|
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