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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

02.04.2020 20:05
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020, 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli kararı ile Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi tadil edilerek, onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. Kurul'un 01.04.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3830 sayılı yazısı ile onaylananan tadil metni ekte yer almaktadır.
İşbu Esas Sözleşme tadili süreci, Şirketimizin halen KAP'ta devam eden ve Esas Sözleşme'nin 8., 9. ve 12. Maddelerinin tadil edilmesine İlişkin Esas Sözleşme Tadili sürecinden ayrı olarak yürütülmektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834442


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