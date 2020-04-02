***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.04.2020 20:05
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020, 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli kararı ile Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi tadil edilerek, onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. Kurul'un 01.04.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3830 sayılı yazısı ile onaylananan tadil metni ekte yer almaktadır.
İşbu Esas Sözleşme tadili süreci, Şirketimizin halen KAP'ta devam eden ve Esas Sözleşme'nin 8., 9. ve 12. Maddelerinin tadil edilmesine İlişkin Esas Sözleşme Tadili sürecinden ayrı olarak yürütülmektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834442
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
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En Düşük
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18:056,6248
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: -1,77%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3705
En Düşük
7,1649
18:05344,23
En Yüksek
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|: 0,31%
|| 1,07
|Açılış
|: 344,29
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1836
|8,2246
|% -0,99
|
|Frank
|6,7722
|6,8130
|% -2,06
|
|Riyal
|1,7550
|1,7638
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|24,79
|
|Altın Gr.
|344
|344
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,08
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|B. Petrol
|29,98
|29,98
|5,24
|
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