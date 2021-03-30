***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.03.2021 17:53
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2021 tarihli toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesi için uygun görüş ve izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, Esas Sözleşme'nin tadili için gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Kurul tarafından uygun görüş, Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın 2020 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Esas Sözleşme tadiline uygun görüş almak üzere 30.03.2021 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921882
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