***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2021 tarihli açıklamamızda özetleYönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Esas Sözleşme tadiline uygun görüş almak üzere 30.03.2021 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapıldığı açıklanmış idi.28.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesine ilişkin tadil metninin ekteki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.Revize edilen ve ekte yer alan tadil metnine Kurul tarafından uygun görüş, Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 2020 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931657BIST