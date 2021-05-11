***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021, 30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2021 tarihli kararı ile uygun görülmüştür.Esas Sözleşme tadiline izin almak üzere 11.05.2021 tarihli olarak Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuru yapılmış olup, Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 2020 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936293BIST