***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2021, 27.05.2021, 11.05.2021, 28.04.2021, 30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954805BIST