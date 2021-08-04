***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2021 18:33
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 27.05.2021, 11.05.2021, 28.04.2021, 30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954805
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.412
18:058,4894
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496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.035.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
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|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
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|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.500.138
|% 9,98
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|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
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|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|CRFSA
|38,72
|5.599.613
|% -4,16
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|VBTYZ
|19,00
|187.678.721
|% 9,95
|
|EDATA
|16,31
|183.044.808
|% 9,98
|
|ARDYZ
|53,80
|179.289.067
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,81
|162.012.720
|% 0,56
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,00
|43.862.840
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|18.164.459
|% 1,02
|
|AYDEM
|7,07
|129.316.129
|% 3,97
|
|GWIND
|3,73
|66.489.164
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4835
|8,4894
|% 1,01
|
|Euro
|10,0491
|10,0550
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,7467
|11,8056
|% 0,78
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,37
|
|Altın Gr.
|493
|493
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,38
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-1,02
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