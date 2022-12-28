***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.12.2022 23:09
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 23/12/2022 28/12/2022 10735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091023
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1103
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9669
En Düşük
19,8499
18:051.086,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.086,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.088,29
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7087
|18,7187
|% 0,04
|
|Euro
|19,8955
|19,9669
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4798
|22,5925
|% 0,26
|
|Frank
|20,1097
|20,2308
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,14
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.337
|7.409
|19,00
|
|Yarım
|3.553
|3.627
|9,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,21
|0,07
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO