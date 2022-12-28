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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

28.12.2022 23:09
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 23/12/2022 28/12/2022 10735



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091023


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CEOEM 18,59 119.033.244 % 10,00  
COSMO 115,60 10.560.985 % 9,99  
VKING 27,30 2.450.901 % 9,99  
TERA 16,10 1.314.871 % 9,97  
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Frank 20,1097 20,2308 % 0,26  
Riyal 4,9641 4,9890 % 0,04  
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Altın Ons 1.806 1.807 2,14  
Altın Gr. 1.088 1.088 2,41  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.337 7.409 19,00  
Yarım 3.553 3.627 9,00  
Çeyrek 1.782 1.813 4,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,11  
Gümüş Gr. 14,18 14,21 0,07  
B. Petrol 83,50 83,50 -0,36  
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