***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıQUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVeri AnalitiğiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi62.517 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.03.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.126 TLBeher Payın Alış Fiyatı195,7774 TLToplam Tutar612.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5,0002Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)5,0002Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)5,0002Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,17İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%633,38Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıQUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/03/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı--Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde faaliyet konusu veri analitiği olan Quantco Enerji Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Quantco") 62.517 TL olan sermayesinin %5,0002'sine tekabül eden 3.126 TL nominal değerli 3.126 adet B grubu paylarının toplam 612.000 TL bedel ile satın alınmasına karar vermiş, Quantco'nun 11.03.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'unda işbu satın alma işlemi onaylanmıştır. Sözkonusu satın alma karşılığı tutar olan 612.000 TL 16.03.2020 tarihinde ödenecek olup, 11.03.2020 tarihli Quantcom Genel Kurul kararının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.Bağlı ortaklığımız STRS Yatırım Teknoloji A.Ş. Quantco'nun sermayesinin %6'sına tekabül eden 3.751 TL nominal değerli B grubu payı olup, Şirketimiz dolaylı olarak Quantco'nun %11,0002'sine sahiptir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828922BIST