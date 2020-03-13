***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.03.2020 18:15
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
QUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Veri Analitiği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
62.517 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.03.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.126 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
195,7774 TL
Toplam Tutar
612.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,0002
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5,0002
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5,0002
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,17
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%633,38
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
QUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
--
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde faaliyet konusu veri analitiği olan Quantco Enerji Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Quantco") 62.517 TL olan sermayesinin %5,0002'sine tekabül eden 3.126 TL nominal değerli 3.126 adet B grubu paylarının toplam 612.000 TL bedel ile satın alınmasına karar vermiş, Quantco'nun 11.03.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'unda işbu satın alma işlemi onaylanmıştır. Sözkonusu satın alma karşılığı tutar olan 612.000 TL 16.03.2020 tarihinde ödenecek olup, 11.03.2020 tarihli Quantcom Genel Kurul kararının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.
Bağlı ortaklığımız STRS Yatırım Teknoloji A.Ş. Quantco'nun sermayesinin %6'sına tekabül eden 3.751 TL nominal değerli B grubu payı olup, Şirketimiz dolaylı olarak Quantco'nun %11,0002'sine sahiptir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828922
BIST