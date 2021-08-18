***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEyedius Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi72.919 TLEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.08.2021Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.748 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)2,40Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)12,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)12,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması öngülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGökhan Talat TunaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Eyedius Teknoloji Anonim Şirketi ("Eyedius") 16.08.2021 tarihinde Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Avivasa Emeklilik Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gedik Portföy Yönetim Anonim Şirketi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yeni yatırım almıştır. Şirketimiz dahil mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 58.336 TL'den 72.919 TL'ye çıkmaktadır.Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Şirketimizin sahip olduğu payın seyrelmeme korumasının karşılığı olarak Eyedius kurucu pay sahibi Gökhan Talat Tuna tarafından 1.748 TL nominal değerli pay Şirketimize bedelsiz olarak devredilmekte, böylelikle 58.336 TL olan önceki sermayedeki 7.002 TL nominal tutardaki %12 pay oranımız 72.919 TL olan yeni sermayede 8.750 TL'ye çıkarak %12 pay oranımız korunmuştur.Eyedius'un18.08.2021 tarihinde bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958993BIST