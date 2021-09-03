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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

03.09.2021 17:40



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Livad Medya Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dijital Medya Teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
62.500 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.125 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
32 ABD Doları (1 TL Nominal Değerde Pay İçin)
Toplam Tutar
100.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
31,33
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Livad Medya Teknoloji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 03.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Faaliyet konusu dijital medya teknolojileri olan Livad Medya Teknoloji A.Ş.'nin ("Livad") 62.500 TL olan sermayesinin %5'ine tekabül eden,  her biri 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerde toplam 312.500 adet toplam 3.125 TL nominal değerli, B grubu imtiyazlı paylarının toplam 100.000 ABD Doları karşılığı bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Livad'in 03.09.2021 tarihinde bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 06.09.2021 tarihinde ödenecek olup, 03.09.2021 tarihli Livad Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961764


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Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,24  
B. Petrol 72,56 72,56 -0,47  
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