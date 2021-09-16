***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGenz Biyo Teknoloji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBiyoteknolojiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi88.681 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı443 TLBeher Payın Alış Fiyatı475,58 TLToplam Tutar210.680 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)16,35Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)16,35Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,24İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,85Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGenz Biyo Teknoloji Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirketin iştirakidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar08.09.2021 tarihli KAP açıklamamız ileŞirketimizin halihazırda 80.702 TL sermayesinde %17,42 oranında, toplam 14.056 TL nominal değerde paya sahip olduğu iştiraki Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("Genz Biyo") 25.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmasına, işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 1 TL nominal değerde, toplam 443 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verildiği açıklanmıştı.Ek yatırıma konu sermaye artışı iki ayrı genel kurulda kademeli olarak yapılacak olup 16.09.2021 tarihinde bugün gerçekleşen ilk genel kurulda Genz Biyo'nun sermayesi 80.702 TL'den 88.238 TL'ye artırılmış olup, Şirketimiz 443 TL nominal artışla birlikte toplamda 14.499 TL nominal değerde ve %16,43 oranında paya sahip olmuştur. Bu ek yatırıma ilişkin 25.000 ABD Doları karşılığı 210.680 TL bugün Genz Biyo'ya ödenmiştir.Yapılacak ikinci genel kurulda ise Genz Biyo'nun sermayesi 88.238 TL'den 88.681 TL'ye çıkarılacak olup, sermaye artışı sonrası nihai olarak seyrelme ile Şirketimizin sahip olduğu toplam nominal pay tutarı değişmeyerek 14.499 TL nominal değerde kalacak ancak Şirketimiz pay oranı %16,35 olacaktır.Genz Biyo, gerçekleştireceği bu sermaye artışı karşılığında Şirketimizin de dahil olduğu sermaye artırımına katılan yatırımcılardan toplam 450.000 ABD Doları tutarında ek yatırım almakta olup, süreç genel kurulların gerçekleştirilerek, sermaye artırımına ve ek yatırımlara ilişkin alınacak kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964109BIST