***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
30.09.2021 14:39
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021, 15.06.2021, 30.04.2021, 26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Workiom Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
56.548 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.155 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
31,70 ABD Doları
Toplam Tutar
100.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,58
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,99
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
32,78
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Workiom Teknoloji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
--
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Konuyla ilgili en son 17.06.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile özetle
İştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş. ile ("Workiom") yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verildiği, iş bu ek yatırım karşılığı 26.04.2021 tarihinde 3.000 ABD Doları, 30.04.2021 tarihinde 17.000 ABD Doları ve 17.06.2021 tarihinde 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak Workiom'a toplam 100.000 ABD Doları ödeme yapıldığı hususları açıklanmıştı.
Şirketimizin 29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi ve 09.06.2021 tarihli Ek Tadil ve Yatırım Protokolü uyarınca sermayeye dönüştürülmek üzere borç olarak verilen 100.000 ABD Doları yatırımın, sermaye artışı ile paya dönüştürülmesine ve nihayetinde halihazırda %5 olan sermaye payımızın %10'a çıkarılmasına karar verilmiştir.
Workiom'un 30.09.2021 tarihinde bugün gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurulunda alınan kararlar ile şirket sermayesi 50.000 TL'den 56.548 TL'ye çıkarılmış, önceki sermayede %5 oranında, nominal 2.500 TL olan payımız ise ödenen 100.000 ABD Doları karşılığı edinilen 3.155 TL nominal değerli pay ile birlikte toplam %10 oranına ve 5.655 TL nominal tutara ulaşmıştır.
Workiom, işbu sermaye artışı ile yatırımcılardan toplam 220.000 ABD Doları tutarında yatırım almıştır.
Süreç Workiom'un olağan genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965868
BIST