***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021, 15.06.2021, 30.04.2021, 26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWorkiom Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi56.548 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.155 TLBeher Payın Alış Fiyatı31,70 ABD DolarıToplam Tutar100.000 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5,58Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,99İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)32,78Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWorkiom Teknoloji A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar--İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKonuyla ilgili en son 17.06.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile özetleİştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş. ile ("Workiom") yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verildiği, iş bu ek yatırım karşılığı 26.04.2021 tarihinde 3.000 ABD Doları, 30.04.2021 tarihinde 17.000 ABD Doları ve 17.06.2021 tarihinde 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak Workiom'a toplam 100.000 ABD Doları ödeme yapıldığı hususları açıklanmıştı.Şirketimizin 29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi ve 09.06.2021 tarihli Ek Tadil ve Yatırım Protokolü uyarınca sermayeye dönüştürülmek üzere borç olarak verilen 100.000 ABD Doları yatırımın, sermaye artışı ile paya dönüştürülmesine ve nihayetinde halihazırda %5 olan sermaye payımızın %10'a çıkarılmasına karar verilmiştir.Workiom'un 30.09.2021 tarihinde bugün gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurulunda alınan kararlar ile şirket sermayesi 50.000 TL'den 56.548 TL'ye çıkarılmış, önceki sermayede %5 oranında, nominal 2.500 TL olan payımız ise ödenen 100.000 ABD Doları karşılığı edinilen 3.155 TL nominal değerli pay ile birlikte toplam %10 oranına ve 5.655 TL nominal tutara ulaşmıştır.Workiom, işbu sermaye artışı ile yatırımcılardan toplam 220.000 ABD Doları tutarında yatırım almıştır.Süreç Workiom'un olağan genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965868BIST