***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPulpoar Bilişim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.10.2021Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.090 TLBeher Payın Alış FiyatıBedelsizToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10,18Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10,18Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10,18Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOnur CandanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar03.12.2020 tarihli açıklamamız ileSermayesinin %17'sine sahip olduğumuz BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olduğu, Şirketimizin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü açıklanmıştı.Şirketimizin 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile Pulpo AR'ın 50.000 TL olan sermayesinde %10,18 oranında ve 5.090 TL nominal değerdeki payın bedelsiz olarak, Şirketimizin Visionteractive'de sahip olduğu 94.444 TL nominal değerde ve %17 oranındaki payın tamamı karşılığında ve bedelsiz olarak Pulpo AR kurucusu Onur Candan'a devredilmesi suretiyle, edinilmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967194BIST