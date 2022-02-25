***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.02.2022 18:34
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Segmentify UK
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
931,37 GBP
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.02.2022
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
73,20 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
Detaylı bilgi açıklamada yer almaktadır.
Toplam Tutar
Detaylı bilgi açıklamada yer almaktadır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
7,86
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
7,86
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
7,86
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
66,84
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Segmentify UK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Konuyla ilgili 04.01.2022 tarihli açıklamamızda özetle
İştirakimiz Segmentify Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Segmentify") faaliyetinin İngiltere'de aynı hissedarlık oranları ile kurulacak bir şirkete ("Segmentify UK") taşınmasına ve Segmentify UK'in kurulması ile eş zamanlı olarak tüm hissedarların Segmentify'da bulunan hisselerinin tamamının Segmentify UK'e devrine ve işbu devir karşılığında Segmentify UK'de hisse edinilmesine karar verildiği, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Şirketimizin Segmentify'ın 92.191 TL olan sermayesinde hali hazırda sahip olduğu 7320 TL nominal değerli %7,94 oranındaki payın tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %7,86 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verildiği açıklanmıştı.
Segmentify UK'in kuruluşu tamamlanmış olup, kurulan şirketin 931,37 İngiliz Sterlini olan sermayesinde Şirketimiz 73,20 İngiliz Sterlini nominal değerinde ve %7,86 oranında paya sahip olmuştur. Hisse sahipliği oranındaki düşüşün nedeni başka yatırımcıların vermiş olduğu borcun hisseye çevrilmesinden dolayı seyrelmedir. Aynı şekilde, bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("Strs") Segmentify'da sahip olduğu 610 TL nominal değerli %0,66 oranındaki payın tamamı Segmentify UK'e devredilmiş, bunun karşılığında 6,10 İngiliz Sterlini nominal değerinde ve %0,65 oranındaki Segmentify UK hissesi edinilmiştir.
Segmentify UK'ye Şirketimiz tarafından 73,20 İngiliz Sterlini, Strs tarafından ise 6,10 İngiliz Sterlini sermaye ödemesi yapılmıştır. Şirketimizin Segmentify'a iştirak etmesinde toplam 1.773.380 TL ödenmiş olduğundan, Segmentify UK'ye ödenen 73,20 İngiliz Sterlini ödeme ile birlikte Segmentify UK'ye iştirak için toplamda 1.774.734,20 TL ödenmiş olmaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004718
BIST