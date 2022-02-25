***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSegmentify UKEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi931,37 GBPEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.02.2022Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı73,20 GBPBeher Payın Alış FiyatıDetaylı bilgi açıklamada yer almaktadır.Toplam TutarDetaylı bilgi açıklamada yer almaktadır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)7,86Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)7,86Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)7,86Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)66,84Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSegmentify UKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKonuyla ilgili 04.01.2022 tarihli açıklamamızda özetleİştirakimiz Segmentify Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Segmentify") faaliyetinin İngiltere'de aynı hissedarlık oranları ile kurulacak bir şirkete ("Segmentify UK") taşınmasına ve Segmentify UK'in kurulması ile eş zamanlı olarak tüm hissedarların Segmentify'da bulunan hisselerinin tamamının Segmentify UK'e devrine ve işbu devir karşılığında Segmentify UK'de hisse edinilmesine karar verildiği, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Şirketimizin Segmentify'ın 92.191 TL olan sermayesinde hali hazırda sahip olduğu 7320 TL nominal değerli %7,94 oranındaki payın tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %7,86 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verildiği açıklanmıştı.Segmentify UK'in kuruluşu tamamlanmış olup, kurulan şirketin 931,37 İngiliz Sterlini olan sermayesinde Şirketimiz 73,20 İngiliz Sterlini nominal değerinde ve %7,86 oranında paya sahip olmuştur. Hisse sahipliği oranındaki düşüşün nedeni başka yatırımcıların vermiş olduğu borcun hisseye çevrilmesinden dolayı seyrelmedir. Aynı şekilde, bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("Strs") Segmentify'da sahip olduğu 610 TL nominal değerli %0,66 oranındaki payın tamamı Segmentify UK'e devredilmiş, bunun karşılığında 6,10 İngiliz Sterlini nominal değerinde ve %0,65 oranındaki Segmentify UK hissesi edinilmiştir.Segmentify UK'ye Şirketimiz tarafından 73,20 İngiliz Sterlini, Strs tarafından ise 6,10 İngiliz Sterlini sermaye ödemesi yapılmıştır. Şirketimizin Segmentify'a iştirak etmesinde toplam 1.773.380 TL ödenmiş olduğundan, Segmentify UK'ye ödenen 73,20 İngiliz Sterlini ödeme ile birlikte Segmentify UK'ye iştirak için toplamda 1.774.734,20 TL ödenmiş olmaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004718BIST