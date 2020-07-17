***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/07/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıGerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic.A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOyun StüdyosuSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi63.009 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17/07/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı5.576 TLBeher Pay Fiyatı15.9 TLToplam Tutar88.775,50 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)8,85Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)91,88Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBahar Baziki ve İsmail Kemal ÇiftçioğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/07/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.01.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar88.775,50 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.07.2020 tarihli kararı ileŞirketimizin Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de sahip olduğu 5.576 TL nominal değerli payların tamamı 88.775,5 TL'ye, bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji A.Ş.'nin 5.041 TL nominal değerli payların tamamı 80.257,8 TL'ye olmak üzere toplam 169.033,3 TL karşılığında, Bahar Baziki ve İsmail Kemal Çiftçioğlu'na peşin olarak satılmış, satış bedelleri tahsil edilmiştir. Şirketimizin ve bağlı ortaklığımızın Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de payı kalmamıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860266BIST