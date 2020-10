***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıThe Meditation Company GMBHSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknolojiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi104.822 Euroİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.10.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.074 EuroBeher Pay Fiyatı396,63 EuroToplam Tutar425.980,00 EuroSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%1,02Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%2,79Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%2,79Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6,79İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4094,43Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı2.660.734 TL (TMS/TFRS'ye göre)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAtlantic Labs IV GmbH & Co. KGKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.10.2020 tarihli kararı ileŞirketimizin The Meditation Company GMBH 'de sahip olduğu %3,82 oranındaki 4.000 Euro nominal değerli payların %1,02'sini oluşturan 1.074 Euro nominal değerli paylar beheri 396,63 Euro olmak üzere toplam 425.980,00 Euro'ya Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG‘ya peşin olarak satılmış, satış bedeli 21.10.2020 tarihinde tahsil edilmiştir. Şirketimizin The Meditation Company GMBH 'de %2,79 oranında payı kalmıştır.Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında işbu açıklamamıza konu içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun kararı ile ertelenmiş, iştirak satış tutarının tahsil edilerek, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında açıklanmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarıncaŞirketimizin işbu iştirak satışından elde edilen satış hasılatı Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 2.204.290 TL olan Dönen Varlıklar kaleminde, kalan payların değeri ise 50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kaleminde %10'dan fazla değişiklik yaratacak olup, iştirak satışının detaylı sonuçları 31.12.2020 tarihli finansal raporlarda ve dipnotlarında yer alacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882927BIST