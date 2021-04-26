***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıOttoo Yazılım A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi59.234 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.04.2021Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı2.694 TLBeher Pay FiyatıToplam TutarSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMURAT ARASKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOttoo Yazılım A.Ş. Kurucu HissedarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar14.01.2020 tarihli açıklamamızda özetleŞirketimiz iştiraki OTTOO Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Ottoo") 31/12/2019 tarihi itibariyle aktif bir faaliyeti bulunmadığı, Şirketin pasif halde varlığını sürdürdüğü, gelir ve karlılık elde edilemediği, Şirket'in diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcıları ile yapılan görüşmelerden Şirketin içinde bulunduğu bu durumun yakın bir gelecekte değişmesinin beklenmediği,Ottoo'nun kamu ve özel hukuktan doğan birikmiş borçları bulunduğu, mevcut finansal tablolarına göre ve gayri faal durumu da nazara alınarak, söz konusu borçların Şirket tarafından karşılanmasının mümkün görünmediği tespitlerinin yapıldığı,Şirketimizin söz konusu iştirake yapılan yatırımdan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden doğan kanuni sorumluluklarından dolayı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, olası zararların en asgari düzeyde tutulması amacıyla Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin Ottoo Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasına, Şirketimizin Ottoo'da sahip olduğu ortaklığın sonlandırılması amacıyla, Esas Sözleşmeleri ve hissedarlar arası sözleşmelere riayet edilerek muhtemel alıcılar ile görüşmeler yapılmasına karar verildiği açıklanmış idi.Şirketimizin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin Ottoo'nun sermayesinde sahip olduğu %4,55 oranındaki toplam 2.694 TL nominal değerli payın bütün hak ve borçları ile birlikte bedelsiz olarak Ottoo'nun kurucularından Murat Aras'a devrine karar verilmiştir.Bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("STRS") 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ottoo'nun sermayesinde sahip olduğu %4,55 oranındaki toplam 3556 TL nominal değerli payın bedelsiz bütün hak ve borçları ile birlikte olarak Ottoo'nun kurucularından Murat Aras'a devrine, aynı şekilde karar verilmiştir.Böylelikle Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız STRS'nin Ottoo'da payı kalmamıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931095BIST