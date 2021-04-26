***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
26.04.2021 23:19
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ottoo Yazılım A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
59.234 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.04.2021
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
-
Beher Pay Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
MURAT ARAS
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ottoo Yazılım A.Ş. Kurucu Hissedarı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Konuyla ilgili 26.04.2021 tarihli ilk açıklamamızda Bağlı ortaklığımız STRS'nin Ottoo'daki payı sehven %4,55 olarak belirtilmiş olup, doğrusu %6,00'dır. Düzeltilmiş açıklamamız aşağıda yeniden yayımlanmaktadır
14.01.2020 tarihli açıklamamızda özetle
Şirketimiz iştiraki OTTOO Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Ottoo") 31/12/2019 tarihi itibariyle aktif bir faaliyeti bulunmadığı, Şirketin pasif halde varlığını sürdürdüğü, gelir ve karlılık elde edilemediği, Şirket'in diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcıları ile yapılan görüşmelerden Şirketin içinde bulunduğu bu durumun yakın bir gelecekte değişmesinin beklenmediği,
Ottoo'nun kamu ve özel hukuktan doğan birikmiş borçları bulunduğu, mevcut finansal tablolarına göre ve gayri faal durumu da nazara alınarak, söz konusu borçların Şirket tarafından karşılanmasının mümkün görünmediği tespitlerinin yapıldığı,
Şirketimizin söz konusu iştirake yapılan yatırımdan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden doğan kanuni sorumluluklarından dolayı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, olası zararların en asgari düzeyde tutulması amacıyla Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin Ottoo Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasına, Şirketimizin Ottoo'da sahip olduğu ortaklığın sonlandırılması amacıyla, Esas Sözleşmeleri ve hissedarlar arası sözleşmelere riayet edilerek muhtemel alıcılar ile görüşmeler yapılmasına karar verildiği açıklanmış idi.
Şirketimizin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin Ottoo'nun sermayesinde sahip olduğu %4,55 oranındaki toplam 2.694 TL nominal değerli payın bütün hak ve borçları ile birlikte bedelsiz olarak Ottoo'nun kurucularından Murat Aras'a devrine karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("STRS") 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ottoo'nun sermayesinde sahip olduğu %6,00 oranındaki toplam 3556 TL nominal değerli payın bedelsiz bütün hak ve borçları ile birlikte olarak Ottoo'nun kurucularından Murat Aras'a devrine, aynı şekilde karar verilmiştir.
Böylelikle Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız STRS'nin Ottoo'da payı kalmamıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931123
BIST