***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/08/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıUDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi68.719 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı7.363Beher Pay FiyatıDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.Toplam TutarDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10,71Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıNetcad Yazılım Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanİştirakimiz Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("Udentify") şirketimizin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad Yazılım Anonim Şirketi'ne devrine karar verilmiştir Devir bedeli, Udentify'ın 42 ay icinde ulaşacağı aylık tekrar eden gelir miktarına göre hesaplanacaktır. Şirketimizin Udentify'da payı kalmamıştır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960109BIST