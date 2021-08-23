***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
23.08.2021 22:04
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/08/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
UDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
68.719 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
7.363
Beher Pay Fiyatı
Detaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.
Toplam Tutar
Detaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,71
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Netcad Yazılım Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Detaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
İştirakimiz Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("Udentify") şirketimizin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad Yazılım Anonim Şirketi'ne devrine karar verilmiştir Devir bedeli, Udentify'ın 42 ay icinde ulaşacağı aylık tekrar eden gelir miktarına göre hesaplanacaktır. Şirketimizin Udentify'da payı kalmamıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960109
BIST