***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/08/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİştirakimiz Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi68.719 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı7.363 TLBeher Pay FiyatıDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.Toplam TutarDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10,71Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıNetcad Yazılım Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDetaylı açıklama aşağıda yer alan Açıklamalar bölümünde yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİştirakimiz Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("Udentify") Şirketimizin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı toplam 7.363 TL nominal değerdeki payın tamamı Netcad Yazılım Anonim Şirketi'ne ("Netcad") devri 23.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmış idi. Bu açıklamamız ile ilgili yatırımcılardan gelen sorular üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur2020 yılında Şirket yönetimi tarafından faaliyetlerin stratejik bir ortaklık kurularak sürdürülmesi kararı alınmış ve bu doğrultuda Netcad ile görüşmelere başlanmıştı. Udentify'ın Kurucusu'nun geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ara verilen görüşmelere 2021 yılında tekrar başlanmış ve Şirketimiz ve diğer pay sahipleri tarafından yürütülen müzakereler sonucu, alanında pazar lideri olan Netcad ile tüm pay sahipleri arasında bir pay devir sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.Yapılan pay devir sözleşmesine göre Udentify'ın şirket değeri, en geç 42 aylık süre içinde, sözleşme kapsamında belirlenen aylık performans kriterlerinin gerçekleşme durumuna göre ve en fazla 360.000 ABD dolarını geçmeyecek bir tutarda belirlenecek olup, belirlenecek şirket değerine göre de payların nihai satış fiyatı oluşacaktır. Aylık performans kriteri, Udentify'ın müşterilerinden elde edeceği aylık tekrar eden gelir olarak belirlenmiş olup konuyla ilgili gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964549BIST