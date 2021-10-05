***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
05.10.2021 19:10
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/10/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
555.556 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/10/2021
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
94.444 TL
Beher Pay Fiyatı
Bedelsiz
Toplam Tutar
-
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
17
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Onur Candan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İştirak Kurucusu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
03.12.2020 tarihli açıklamamız ile
Sermayesinin %17'sine sahip olduğumuz BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olduğu, Şirketimizin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü açıklanmıştı.
Şirketimizin 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile Pulpo AR'ın 50.000 TL olan sermayesinde %10,18 oranında ve 5090 TL nominal değerdeki payın bedelsiz olarak, Şirketimizin Visionteractive'de sahip olduğu 94.444 TL nominal değerde ve %17 oranındaki payın tamamı karşılığında ve bedelsiz olarak Pulpo AR kurucusu Onur Candan'a devredilmesi suretiyle, edinilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin Visionteractive'de payı kalmamıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967193
BIST