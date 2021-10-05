***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi555.556 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05/10/2021Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı94.444 TLBeher Pay FiyatıBedelsizToplam TutarSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)17Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıOnur CandanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİştirak KurucusuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar03.12.2020 tarihli açıklamamız ileSermayesinin %17'sine sahip olduğumuz BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olduğu, Şirketimizin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü açıklanmıştı.Şirketimizin 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile Pulpo AR'ın 50.000 TL olan sermayesinde %10,18 oranında ve 5090 TL nominal değerdeki payın bedelsiz olarak, Şirketimizin Visionteractive'de sahip olduğu 94.444 TL nominal değerde ve %17 oranındaki payın tamamı karşılığında ve bedelsiz olarak Pulpo AR kurucusu Onur Candan'a devredilmesi suretiyle, edinilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin Visionteractive'de payı kalmamıştır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967193BIST