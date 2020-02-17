***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 96.625 118.251Satışların Maliyeti31 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.625 118.251BRÜT KAR (ZARAR)96.625 118.251Genel Yönetim Giderleri28, 33 -256.393 -277.947Pazarlama Giderleri28, 33 -14.910 -13.536Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 6.132.821 21.487.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -96.189 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.861.954 21.314.669FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.861.954 21.314.669Finansman Gelirleri37 935.463 2.412.635Finansman Giderleri37 -750 -1.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.796.667 23.725.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.796.667 23.725.783DÖNEM KARI (ZARARI)6.796.667 23.725.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.796.667 23.725.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,33980000 1,18630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.064.353 -2.906.987Dönem Karı (Zararı)6.796.667 23.725.783Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 6.796.667 23.725.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.028.870 -21.462.751Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 73 887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler96.189 1.503Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 96.189 1.503Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler955 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 955 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.126.087 -21.465.141Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -6.126.087 -21.465.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.296.556 -5.170.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.644.351 -4.207.719İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.644.351 -4.207.719İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 706.718 -933.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.140 1.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.140 1.476Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 675 -20.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.779.746 -2.832İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.750.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 29.746 -2.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.926 -6.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 159.123 -8.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 38 -197 1.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.064.353 -2.906.987YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.754.163 -2.324.942Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -11.754.163 -2.324.942FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.750.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.750.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.939.810 -5.231.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.939.810 -5.231.929DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.364.263 8.596.192DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 424.453 3.364.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6, 53 424.453 3.364.263Finansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar1.301.993 4.946.344İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.301.993 4.946.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Stoklar10 0 0Peşin Ödenmiş Giderler131.000 933.907İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 131.000 933.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 346.844 505.967ARA TOPLAM2.204.290 9.750.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.204.290 9.750.481DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 50.036.250 32.156.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar73Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 73TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.036.250 32.156.073TOPLAM VARLIKLAR52.240.540 41.906.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9.415 3.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.415 3.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.260 1.585Diğer Borçlar1.789.028 9.282İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.750.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 39.028 9.282Kısa Vadeli Karşılıklar1.383 1.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.383 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 1.580ARA TOPLAM1.802.086 15.722TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.802.086 15.722UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.606 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.606 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.606 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.803.692 15.722ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.436.848 41.890.832Ödenmiş Sermaye30 20.000.000 20.000.000Sermaye Avansı30 1.750.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 270 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-651 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-651 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -651 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 421.389Yasal Yedekler30 520.988 421.389Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 21.369.574 -2.256.610Net Dönem Karı veya Zararı41 6.796.667 23.725.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.436.848 41.890.832TOPLAM KAYNAKLAR52.240.540 41.906.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 0 18.165.049Transferler-2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003Dönem Karı (Zararı)0 23.725.783 23.725.783 0 23.725.783Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 0 41.890.832Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 0 41.890.832Transferler99.599 23.626.184 -23.725.783Dönem Karı (Zararı)-651 0 6.796.667 6.796.016 0 6.796.016Sermaye Avansı1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 0 50.436.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.796.667 23.725.783DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-651 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-651 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-651 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.796.016 23.725.783Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.796.016 23.725.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819736BIST