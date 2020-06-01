***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 0 14.575Satışların Maliyeti31 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 14.575BRÜT KAR (ZARAR)0 14.575Genel Yönetim Giderleri28,33 -432.496 -129.918Pazarlama Giderleri28,33 0 -9.307Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 36.352 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -31.451 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-427.595 -124.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-427.595 -124.650Finansman Gelirleri37 21.006 153.349Finansman Giderleri37 -59.082 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-465.671 28.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-465.671 28.699DÖNEM KARI (ZARARI)-465.671 28.699Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-465.671 28.699Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,02000000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.345.587 720.329Dönem Karı (Zararı)-465.671 28.699Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -465.671 28.699Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.559 73Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 94 73Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.465 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 2.465 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.882.475 691.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-245.542 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -196.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -49.542 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -65.774 690.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.060 2.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 2.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 17.060 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 32.623 699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.678.704 -7.570İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.690.918 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 12.214 -7.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.862 5.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 57.862 5.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 -280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.345.587 720.329YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.617.664 -1.403.200İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları47 -1.612.000 -1.403.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.664 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.664 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.380.132 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 8.380.132 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.416.881 -682.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.416.881 -682.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 424.453 3.364.263DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.841.334 2.681.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 4.841.334 424.453Finansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar1.538.785 1.301.993İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.497.993 1.301.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.792 0Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler65.774 131.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 65.774 131.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 288.982 346.844Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM6.734.875 2.204.290Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.734.875 2.204.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 51.779.250 50.036.250Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar8.750 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.750 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.570 0Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.570 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.793.570 50.036.250TOPLAM VARLIKLAR58.528.445 52.240.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar26.475 9.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.475 9.415Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 34.883 2.260Diğer Borçlar110.324 1.789.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 59.082 1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 51.242 39.028Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.383 1.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.383 1.383Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 0ARA TOPLAM173.065 1.802.086Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.065 1.802.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar20.115 1.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 20.115 1.606Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.115 1.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER193.180 1.803.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.335.265 50.436.848Ödenmiş Sermaye30 30.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Sermaye Avansı30 0 1.750.000Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 130.402 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.695 -651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -16.695 -651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 520.988 520.988Diğer Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 28.166.241 21.369.574Net Dönem Karı veya Zararı41 -465.671 6.796.667TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.335.265 50.436.848TOPLAM KAYNAKLAR58.528.445 52.240.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 0 270 0 421.389 0 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832Transferler30 0 0 0 0 0 0 23.725.783 -23.725.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 0 0 0 0 28.699 28.699 28.699Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 0 270 0 421.389 0 21.469.173 28.699 41.919.531 41.919.531Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 0 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler30 0 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 -16.044 0 0 0 -465.671 -481.715 -481.715Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -1.750.000 130.132 0 0 0 0 0 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -16.695 520.988 0 28.166.241 -465.671 58.335.265 58.335.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-465.671 28.699DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.044 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -16.044 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.044 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-481.715 28.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-481.715 28.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848355BIST