***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 0 20.461 0 5.886Satışların Maliyeti31 0 -5.871 0 -5.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 14.590 0 15BRÜT KAR (ZARAR)0 14.590 0 15Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.274.480 -201.505 -841.984 -71.587Pazarlama Giderleri28,33 0 -10.949 0 -1.642Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 193.507 3.451 157.155 3.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -86.137 0 -54.686 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.167.110 -194.413 -739.515 -69.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.167.110 -194.413 -739.515 -69.763Finansman Gelirleri37 122.711 679.522 101.705 526.173Finansman Giderleri37 -64.619 -16 -5.537 -16SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.109.018 485.093 -643.347 456.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.109.018 485.093 -643.347 456.394DÖNEM KARI (ZARARI)-1.109.018 485.093 -643.347 456.394Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.109.018 485.093 -643.347 456.394Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04160000 0,02430000 -0,02140000 0,02280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.339.998 -876.924Dönem Karı (Zararı)-1.109.018 485.093Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -1.109.018 485.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.063 73Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 31.702 73Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.361 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27,36 6.361 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.269.043 -1.362.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.377 -2.219.290İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -76.607 -2.219.290İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.770 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 64.030 692.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.076 18.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 64.076 18.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 93.652 -46Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.631.715 143.063İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.690.918 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 59.203 143.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler228.291 3.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 228.291 4.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 -1.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.339.998 -876.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.383.382 -1.992.776İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları47 -2.339.000 -1.992.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.382 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -36.063 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -8.319 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.352.858 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 8.380.132 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.811 0Ödenen Faiz5.537 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.629.478 -2.869.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.629.478 -2.869.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 424.453 3.364.263DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.053.931 494.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan6,53 4.053.931 424.453Diğer Alacaklar1.380.620 1.301.993İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.378.600 1.301.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.020 0Peşin Ödenmiş Giderler66.970 131.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 66.970 131.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 118.553 346.844ARA TOPLAM5.620.074 2.204.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.620.074 2.204.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 52.375.250 50.036.250Diğer Alacaklar8.750 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.750 0Maddi Duran Varlıklar14 35.462 0Kullanım Hakkı Varlıkları20 215.066 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.941 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.941 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.642.469 50.036.250TOPLAM VARLIKLAR58.262.543 52.240.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar118.082 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar118.082 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 118.082 0Ticari Borçlar73.491 9.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 73.491 9.415Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 95.912 2.260Diğer Borçlar157.312 1.789.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 59.082 1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 98.230 39.028Kısa Vadeli Karşılıklar1.383 1.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.383 1.383ARA TOPLAM446.180 1.802.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER446.180 1.802.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar100.434 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar100.434 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 100.434 0Uzun Vadeli Karşılıklar25.520 1.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 25.520 1.606TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.954 1.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER572.134 1.803.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.690.409 50.436.848Ödenmiş Sermaye30 30.000.000 20.000.000Sermaye Avansı30 0 1.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 130.402 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.204 -651Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -18.204 -651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 28.166.241 21.369.574Net Dönem Karı veya Zararı41 -1.109.018 6.796.667TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.690.409 50.436.848TOPLAM KAYNAKLAR58.262.543 52.240.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 0 270 0 421.389 41.890.832 41.890.832Transferler30 0 0 0 0 0 23.725.783 -23.725.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 0 0 0 485.093 485.093 485.093Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 0 270 0 421.389 21.469.173 485.093 42.375.925 42.375.925Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler30 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 -17.553 0 0 -1.109.018 -1.126.571 -1.126.571Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -1.750.000 130.132 0 0 0 0 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -18.204 520.988 28.166.241 -1.109.018 57.690.409 57.690.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.109.018 485.093 -643.347 456.394DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.553 0 -1.509 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -17.553 0 -1.509 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.553 0 -1.509 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.126.571 485.093 -644.856 456.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.126.571 485.093 -644.856 456.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867619BIST