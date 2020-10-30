***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 88.775 0 88.775 -20.461Satışların Maliyeti31 -89.000 0 -89.000 5.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-225 0 -225 -14.590BRÜT KAR (ZARAR)-225 0 -225 -14.590Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.204.480 -225.717 -930.000 -24.212Pazarlama Giderleri28,33 0 -12.899 0 -1.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 495.748 46.515 302.241 43.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -99.275 0 -13.138 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.808.232 -192.101 -641.122 2.312FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.808.232 -192.101 -641.122 2.312Finansman Gelirleri37 206.917 760.085 84.206 80.563Finansman Giderleri37 -69.456 -38.922 -4.837 -38.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.670.771 529.062 -561.753 43.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.670.771 529.062 -561.753 43.969DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-1.670.771 529.062 -561.753 43.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.670.771 529.062 -561.753 43.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,06010000 0,02650000 -0,01870000 0,00220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.912.358 -4.578.383Dönem Karı (Zararı)-1.670.771 529.062Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -1.670.771 529.062Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.826 73Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 65.208 73Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.618 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 11.618 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.318.413 -5.107.518Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 0 -2.000.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.671 -3.969.673İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -117.455 -3.969.673İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -17.216 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -8.759 698.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.272 7.268İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -8.272 7.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 90.683 -432Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.582.030 157.983İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.750.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 167.970 157.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler324.636 -662Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 324.636 404Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 -1.066Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.912.358 -4.578.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.312.946 -1.992.776İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları47 -2.252.099 -1.992.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.847 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -52.528 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -8.319 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.324.884 3.500.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.380.132 3.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.622 0Ödenen Faiz10.374 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.099.580 -3.071.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.099.580 -3.071.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 424.453 3.364.263DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.524.033 293.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 3.524.033 424.453Diğer Alacaklar1.427.914 1.301.993İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.419.448 1.301.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.466 0Peşin Ödenmiş Giderler139.759 131.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 139.759 131.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 22.207 346.844ARA TOPLAM5.113.913 2.204.290Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.113.913 2.204.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 52.288.349 50.036.250Diğer Alacaklar8.750 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.750 0Maddi Duran Varlıklar14 49.428 0Kullanım Hakkı Varlıkları20 184.343 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.658 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.658 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.538.528 50.036.250TOPLAM VARLIKLAR57.652.441 52.240.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 122.828 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.828 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 122.828 0Ticari Borçlar1.143 9.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.143 9.415Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 92.943 2.260Diğer Borçlar206.997 1.789.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 206.997 39.028Kısa Vadeli Karşılıklar1.383 1.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.383 1.383ARA TOPLAM425.294 1.802.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER425.294 1.802.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar67.714 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar67.714 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 67.714 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.589 1.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 30.589 1.606TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.303 1.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER523.597 1.803.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.128.844 50.436.848Ödenmiş Sermaye30 30.000.000 20.000.000Sermaye Avansı30 0 1.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 130.402 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.016 -651Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -18.016 -651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 28.166.241 21.369.574Net Dönem Karı veya Zararı41 -1.670.771 6.796.667TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.128.844 50.436.848TOPLAM KAYNAKLAR57.652.441 52.240.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832Transferler30 0 0 99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -174 529.062 528.888 528.888Sermaye Avansı30 3.500.000 3.500.000 3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.500.000 270 -174 520.988 21.369.574 529.062 45.919.720 45.919.720Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler30 6.796.667 -6.796.667 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -17.365 -1.670.771 -1.688.136 -1.688.136Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -18.016 520.988 28.166.241 -1.670.771 57.128.844 57.128.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)41 -1.670.771 529.062 -561.753 43.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.365 -174 188 -174Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -17.365 -174 188 -174Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.365 -174 188 -174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.688.136 528.888 -561.565 43.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.688.136 528.888 -561.565 43.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885151BIST