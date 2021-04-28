***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri12 -1.015.459 -432.496Pazarlama Giderleri12 -8.538 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 462.464 36.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -72.573 -31.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-634.106 -427.595FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-634.106 -427.595Finansman Gelirleri15 18.043 21.006Finansman Giderleri15 -2.367 -59.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-618.430 -465.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-618.430 -465.671DÖNEM KARI (ZARARI)-618.430 -465.671Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-618.430 -465.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,02061400 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-782.430 -2.345.587Dönem Karı (Zararı)-618.430 -465.671Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16 -618.430 -465.671Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.097 2.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 34.626 94Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.471 2.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 6.471 2.465İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.286 -1.882.475Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)17 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.233 -245.542İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -196.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.233 -49.542Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 59.321 -65.774Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.230 17.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -7.230 17.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -214.917 32.623Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.133 -1.678.704İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.070 -1.690.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -9.063 12.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.560 57.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.560 57.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-749.619 -2.345.587Kira Ödemeleri9 -32.811 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.617.664İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları17 0 -1.612.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.664Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -5.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.367 8.380.132Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.380.132Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 8.380.132Ödenen Faiz9 2.367 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-780.063 4.416.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-780.063 4.416.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.052.172 424.453DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.272.109 4.841.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.272.109 5.052.172Diğer Alacaklar0 4.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 4.233Peşin Ödenmiş Giderler65.348 124.669İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 65.348 124.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32.411 28.851ARA TOPLAM4.369.868 5.209.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.369.868 5.209.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 80.161.000 80.161.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar80.161.000 80.161.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar17 80.161.000 80.161.000Diğer Alacaklar8.750 8.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.750 8.750Maddi Duran Varlıklar8 44.175 46.802Kullanım Hakkı Varlıkları9 118.940 149.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.904 42.168Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.904 42.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.372.769 80.408.081TOPLAM VARLIKLAR84.742.637 85.618.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar127.553 124.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar127.553 124.441Banka Kredileri18 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 127.553 124.441Ticari Borçlar288 7.518İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 288 7.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 89.903 304.820Diğer Borçlar10.141 20.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 4.135 5.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.006 15.069Kısa Vadeli Karşılıklar53.686 53.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 53.686 53.686Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 0 0ARA TOPLAM281.571 510.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER281.571 510.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242Banka Kredileri18 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 34.242Uzun Vadeli Karşılıklar44.356 36.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 44.356 36.189TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.356 70.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER325.927 581.170ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.416.710 85.036.836Ödenmiş Sermaye13 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 130.402 130.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.849 -17.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -18.849 -17.153Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 520.988Yasal Yedekler13 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 54.402.599 28.166.241Net Dönem Karı veya Zararı16 -618.430 26.236.358TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.416.710 85.036.836TOPLAM KAYNAKLAR84.742.637 85.618.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 0 50.436.848Transferler13 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0Dönem Karı (Zararı)-465.671 -465.671 -465.671Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 0 0 -16.044 0 -16.044 -16.044Sermaye Arttırımı13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -16.695 520.988 28.166.241 -465.671 58.335.265 58.335.265Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836Transferler13 0 0 0 0 0 26.236.358 -26.236.358 0Dönem Karı (Zararı)-618.430 -618.430 -618.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 0 0 -1.696 0 -1.696 -1.696Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 130.402 -18.849 520.988 54.402.599 -618.430 84.416.710 84.416.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-618.430 -465.671DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.696 -16.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.696 -16.044Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.696 -16.044TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-620.126 -481.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-620.126 -481.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931929BIST