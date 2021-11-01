***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat613.000 88.775 0 88.775Satışların Maliyeti-613.000 -89.000 0 -89.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -225 0 -225BRÜT KAR (ZARAR)0 -225 0 -225Genel Yönetim Giderleri12 -3.056.494 -2.204.480 -1.013.764 -930.000Pazarlama Giderleri12 -8.538 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 726.879 495.748 43.762 302.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -174.532 -99.275 -74.403 -13.138ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.512.685 -1.808.232 -1.044.405 -641.122FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.512.685 -1.808.232 -1.044.405 -641.122Finansman Gelirleri15 254.747 206.917 163.736 84.206Finansman Giderleri15 -7.311 -69.456 -1.582 -4.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753DÖNEM KARI (ZARARI)-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,07550000 -0,06010000 -0,02940000 -0,02140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.590.474 -2.912.358Dönem Karı (Zararı)-2.265.249 -1.670.771Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16 -2.265.249 -1.670.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.166 76.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 106.553 65.208Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.613 11.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 15.613 11.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.447.391 -1.318.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.233 -134.671İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 -117.455İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.233 -17.216Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -1.656.777 -8.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.569 -8.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.569 -8.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -196.187 90.683Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.566 -1.582.030İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -4.210 -1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.776 167.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-602.657 324.636Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-630.522 324.636Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.865 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.590.474 -2.912.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.931.689 -2.312.946İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları17 -1.868.938 -2.252.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.751 -60.847Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -52.782 -52.528Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.969 -8.319FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.907.342 8.324.884Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri4.000.000 8.380.132Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -99.969 -65.622Ödenen Faiz9 7.311 10.374YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.614.821 3.099.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.614.821 3.099.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.052.172 424.453DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.437.351 3.524.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.437.351 5.052.172Diğer Alacaklar0 4.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 4.233Peşin Ödenmiş Giderler1.781.446 124.669İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.781.446 124.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.373 28.851Diğer Dönen Varlıklar29 613.000 0ARA TOPLAM4.878.170 5.209.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.878.170 5.209.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 82.029.938 80.161.000Diğer Alacaklar8.750 8.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.750 8.750Maddi Duran Varlıklar8 89.359 46.802Kullanım Hakkı Varlıkları9 60.156 149.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.014 42.168Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.014 42.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.233.217 80.408.081TOPLAM VARLIKLAR87.111.387 85.618.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar66.025 124.441İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.025 124.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 66.025 124.441Ticari Borçlar4.949 7.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.949 7.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 108.633 304.820Diğer Borçlar26.840 20.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 995 5.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 25.845 15.069Kısa Vadeli Karşılıklar81.551 53.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 81.551 53.686ARA TOPLAM287.998 510.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.998 510.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 34.242Uzun Vadeli Karşılıklar54.555 36.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 54.555 36.189TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.555 70.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER342.553 581.170ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.768.834 85.036.836Ödenmiş Sermaye13 30.000.000 30.000.000Sermaye Avansı13 4.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 130.402 130.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.906 -17.153Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -19.906 -17.153Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 54.402.599 28.166.241Net Dönem Karı veya Zararı16 -2.265.249 26.236.358TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.768.834 85.036.836TOPLAM KAYNAKLAR87.111.387 85.618.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler13 6.796.667 -6.796.667Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -17.365 -1.670.771 -1.688.136 -1.688.136Sermaye Arttırımı13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -18.016 520.988 28.166.241 -1.670.771 57.128.844 57.128.844Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 0 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836Transferler13 26.236.358 -26.236.358Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -2.753 -2.265.249 -2.268.002 -2.268.002Sermaye Avansı13 4.000.000 4.000.000 4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 4.000.000 130.402 -19.906 520.988 54.402.599 -2.265.249 86.768.834 86.768.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.753 -17.365 -381 188Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.753 -17.365 -381 188Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.753 -17.365 -381 188TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.268.002 -1.688.136 -882.632 -561.565Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.268.002 -1.688.136 -882.632 -561.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973833BIST