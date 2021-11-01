***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 21:34
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
613.000 88.775 0 88.775
Satışların Maliyeti
-613.000 -89.000 0 -89.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -225 0 -225
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -225 0 -225
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.056.494 -2.204.480 -1.013.764 -930.000
Pazarlama Giderleri
12 -8.538 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 726.879 495.748 43.762 302.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -174.532 -99.275 -74.403 -13.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.512.685 -1.808.232 -1.044.405 -641.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.512.685 -1.808.232 -1.044.405 -641.122
Finansman Gelirleri
15 254.747 206.917 163.736 84.206
Finansman Giderleri
15 -7.311 -69.456 -1.582 -4.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,07550000 -0,06010000 -0,02940000 -0,02140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.590.474 -2.912.358
Dönem Karı (Zararı)
-2.265.249 -1.670.771
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -2.265.249 -1.670.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.166 76.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 106.553 65.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.613 11.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.613 11.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.447.391 -1.318.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.233 -134.671
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -117.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.233 -17.216
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.656.777 -8.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.569 -8.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.569 -8.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -196.187 90.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.566 -1.582.030
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.210 -1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.776 167.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-602.657 324.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-630.522 324.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.865 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.590.474 -2.912.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.931.689 -2.312.946
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
17 -1.868.938 -2.252.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.751 -60.847
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -52.782 -52.528
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.969 -8.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.907.342 8.324.884
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.000.000 8.380.132
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -99.969 -65.622
Ödenen Faiz
9 7.311 10.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.614.821 3.099.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.614.821 3.099.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.052.172 424.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.437.351 3.524.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.437.351 5.052.172
Diğer Alacaklar
0 4.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.233
Peşin Ödenmiş Giderler
1.781.446 124.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.781.446 124.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.373 28.851
Diğer Dönen Varlıklar
29 613.000 0
ARA TOPLAM
4.878.170 5.209.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.878.170 5.209.925
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17 82.029.938 80.161.000
Diğer Alacaklar
8.750 8.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.750 8.750
Maddi Duran Varlıklar
8 89.359 46.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 60.156 149.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.014 42.168
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.014 42.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.233.217 80.408.081
TOPLAM VARLIKLAR
87.111.387 85.618.006
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.025 124.441
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.025 124.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 66.025 124.441
Ticari Borçlar
4.949 7.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.949 7.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 108.633 304.820
Diğer Borçlar
26.840 20.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 995 5.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 25.845 15.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.551 53.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 81.551 53.686
ARA TOPLAM
287.998 510.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.998 510.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 34.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.555 36.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 54.555 36.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.555 70.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
342.553 581.170
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.768.834 85.036.836
Ödenmiş Sermaye
13 30.000.000 30.000.000
Sermaye Avansı
13 4.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 130.402 130.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.906 -17.153
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -19.906 -17.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 54.402.599 28.166.241
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.265.249 26.236.358
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.768.834 85.036.836
TOPLAM KAYNAKLAR
87.111.387 85.618.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
13 6.796.667 -6.796.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -17.365 -1.670.771 -1.688.136 -1.688.136
Sermaye Arttırımı
13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -18.016 520.988 28.166.241 -1.670.771 57.128.844 57.128.844
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836
Transferler
13 26.236.358 -26.236.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -2.753 -2.265.249 -2.268.002 -2.268.002
Sermaye Avansı
13 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.000.000 130.402 -19.906 520.988 54.402.599 -2.265.249 86.768.834 86.768.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.265.249 -1.670.771 -882.251 -561.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.753 -17.365 -381 188
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.753 -17.365 -381 188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.753 -17.365 -381 188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.268.002 -1.688.136 -882.632 -561.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.268.002 -1.688.136 -882.632 -561.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973833
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