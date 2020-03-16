***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2020 17:47
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 16.03.2020
Genel Kurul Tarihi 10.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Hub GSYO Genel Kurul Daveti ve Vekaletname 16032020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Hub GSYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 16032020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03.2020 tarihli toplantısında 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Nisan 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2020 Cuma günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ile vekaletname örneğini içeren, Ek'te ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.hubgsyo.com) ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde Bilgilendirme Dökümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829477
BIST