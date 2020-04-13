***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.05.2020 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 15.05.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 10.04.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.Yönetim Kurulumuz hukuken 10 Nisan 2020 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 15 Mayıs 2020 Cuma gu¨nu¨, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.10 Nisan 2020 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 15 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837660BIST