***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının GerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 15.05.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2020 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.- Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylanmıştır.- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.- Şirketin Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO Hazır Bulunanlar Listesi 15052020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Hub GSYO 2019 Genel Kurul Tutanağı 15052020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845576BIST