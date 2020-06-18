***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 15.05.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2020 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.- Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylanmıştır.- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.- Şirketin Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO Hazır Bulunanlar Listesi 15052020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Hub GSYO 2019 Genel Kurul Tutanağı 15052020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, esas sözleşme değişikliği dışında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, esas sözleşme tesciline ilişkin gelişmeler KAP'ta yer alan Esas Sözleşme Tadili şablonundan ayrıca duyurulacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851888BIST