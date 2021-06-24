Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2021 14:56



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Hub GSYO 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SPK-Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Toplantı Asgari Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hub GSYO Hazır Bulunanlar Listesi 24062021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Hub GSYO 24.06.2021 GK Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943955


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:141.410
Değişim :  0,56% |  7,92
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.413 En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler15:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,49 1.977.916 % 10,00  
DENGE 3,41 276.046 % 10,00  
RTALB 22,02 55.649.410 % 9,99  
TKURU 203,70 6.725.699 % 9,99  
KENT 267,50 3.026.320 % 9,99  
daha fazla
15:12 Alış Satış %  
Dolar 8,6902 8,6944 % 0,63  
Euro 10,3934 10,4011 % 0,88  
Sterlin 12,0495 12,1100 % 0,18  
Frank 9,4255 9,4823 % 0,58  
Riyal 2,3115 2,3230 % 0,63  
daha fazla
15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 6,88  
Altın Gr. 500 500 5,41  
Cumhuriyet 3.302 3.352 10,00  
Tam 3.294 3.377 17,26  
Yarım 1.592 1.634 8,34  
Çeyrek 799 817 4,17  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,17  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,10  
B. Petrol 74,86 74,86 -0,33  
Seans Raporu 15:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru