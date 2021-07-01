***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.07.2021 Tarihinde Yapılacak Olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.07.2021Genel Kurul Tarihi 28.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO 2020 Yılı Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 SPK-Ticaret Bakanl___ Onayl_ Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 24.06.2021 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.Yönetim Kurulumuz hukuken 24 Haziran 2021 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 28 Temmuz 2021 Çarşamba gu¨nu¨, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.24.06.2021 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 28 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945439BIST