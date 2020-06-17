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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

17.06.2020 20:26
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
17.06.2020 tarihinde bugün, Şirketimizin sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu, iştirakimiz The Meditation Company GMBH ("Meditasyon") hakkında bir internet sitesinde "Meditopia, 60 milyon dolar değerleme ile yeni yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor." şeklinde haber yayımlanmıştır. İştirakimiz yeni bir yatırım alma hususunda görüşmeler yürütmekte olup, Şirketimiz tarafından gelişmelere göre Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır.
    
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851695


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Tam 2.538 2.553 3,50  
Yarım 1.237 1.248 3,60  
Çeyrek 620 625 1,70  
Gümüş.Ons 17,56 17,58 0,11  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,03  
B. Petrol 40,78 40,78 -0,18  
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