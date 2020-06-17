***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.17.06.2020 tarihinde bugün, Şirketimizin sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu, iştirakimiz The Meditation Company GMBH ("Meditasyon") hakkında bir internet sitesinde "Meditopia, 60 milyon dolar değerleme ile yeni yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor." şeklinde haber yayımlanmıştır. İştirakimiz yeni bir yatırım alma hususunda görüşmeler yürütmekte olup, Şirketimiz tarafından gelişmelere göre Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851695BIST