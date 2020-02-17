***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:36
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2019 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819459
BIST
14:47120.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 647,10
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:476,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:476,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:47307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KUTPO
|10,85
|46.843.320
|% 15,18
|
|TSPOR
|5,36
|206.566.047
|% 15,02
|
|EDIP
|2,53
|29.440.353
|% 11,95
|
|OSTIM
|2,46
|106.912.316
|% 9,82
|
|ARDYZ
|16,14
|29.972.767
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,96
|14.813.563
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,24
|42.026.147
|% -9,12
|
|ARSAN
|4,96
|7.731.191
|% -6,59
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.413.204.731
|% 0,28
|
|THYAO
|15,23
|1.292.333.287
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|182.725.780
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,96
|276.013.597
|% 2,78
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1363
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6079
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|