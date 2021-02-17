***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 16:17
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910401
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,04
|Açılış
|: 398,60
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9900
|6,9959
|% 0,04
|
|Euro
|8,4119
|8,4225
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6421
|9,6904
|% -0,53
|
|Frank
|7,7411
|7,7878
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8565
|1,8659
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-22,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem