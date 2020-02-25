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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

25.02.2020 18:21
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (%50 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 13.02.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 25.02.2020 tarih ve 12233903-345.05.05-E.2273 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir.
Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821521


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BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
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