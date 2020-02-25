***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (%50 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 13.02.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 25.02.2020 tarih ve 12233903-345.05.05-E.2273 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir.Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821521BIST