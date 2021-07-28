***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirket Yönetim Kurulu 28.07.2021 tarih, 364 ve 366 sayılı kararları ile görev taksimi yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena’nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü’nün seçilmelerine, Bahadır Ilgaç’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Mert Sadi’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Mert Sadi’nin getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Mert Sadi’nin getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Mert Sadi’nin getirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu 28.07.2021 tarih ve 365 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaç Göncü ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Kiraz veya Arda Aşkın’dan herhangi birinin birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her konuda, herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın temsil ve ilzam etmelerine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952404BIST