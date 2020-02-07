***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Şirketimiz Tazminat Politikası ektedir.İlgili dokümana Şirketimiz internet sitesi (www.hubgsyo.com) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817772BIST