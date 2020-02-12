***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 23:25
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren tablo ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818714
BIST
11:46119.935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -113,74
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:466,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:466,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:46306,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,82
|Açılış
|: 306,48
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.077.982
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.414.613
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,45
|38.111.313
|% 10,70
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,70
|486.751
|% -5,79
|
|SAYAS
|3,67
|3.137.936
|% -5,41
|
|RYGYO
|10,07
|25.223.345
|% -5,18
|
|ASELS
|28,48
|839.397.444
|% 1,71
|
|THYAO
|14,78
|395.648.033
|% -0,27
|
|TTKOM
|8,36
|281.038.102
|% 1,46
|
|TSPOR
|4,27
|279.988.780
|% 8,10
|
|TUPRS
|112,50
|253.121.807
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,90
|62.501.159
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,27
|279.988.780
|% 8,10
|
|KRSTL
|2,28
|124.175.935
|% 3,17
|
|PETKM
|4,09
|193.724.646
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|60.879.200
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8242
|7,8635
|% 0,17
|
|Frank
|6,1713
|6,2085
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6086
|1,6167
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,49
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,33
|
Seans Raporu
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-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -400, 43 kaybederek (% -0.28 ) 143, 397
-
12:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLAS, TSPOR, KRSTL
-
12:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TTKOM
-
12:00XU100
Endeks 119, 895 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 4, 684.00 milyon TL de
-
12:00RYGYO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 865 adet işlem