***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması için 1.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş, 11.03.2020 tarihinde ödeme yapılmıştır. Şirketimizin STRS'ye verdiği sermaye avansı 11.03.2020 itibariyle toplam 1.196.000 TL'dir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827754BIST