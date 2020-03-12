***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 21:14
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması için 1.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş, 11.03.2020 tarihinde ödeme yapılmıştır. Şirketimizin STRS'ye verdiği sermaye avansı 11.03.2020 itibariyle toplam 1.196.000 TL'dir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827754
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0829
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3166
En Düşük
6,2064
18:057,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0749
En Düşük
6,9772
18:05319,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -6,97
|Açılış
|: 319,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9060
|7,9457
|% -0,42
|
|Frank
|6,6172
|6,6571
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6713
|1,6797
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-53,19
|
|Altın Gr.
|322
|323
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|32,59
|32,59
|-3,20
|