***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 17:47
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2020 tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020/3 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın seçilmeleri ile Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise 10.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829479
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
18:057,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1077
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
18:05307,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,09
|Açılış
|: 307,30
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.049.475
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|287.390
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.196.446
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.037.725
|% 0,49
|
|AKFGY
|2,07
|1.535.295
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.712.945
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|10.054.194
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|12.132.623
|% -10,00
|
|BURVA
|11,61
|125.268
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.235.318
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.841.245
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.233.218
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|IHLGM
|0,86
|72.587.979
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8625
|7,9019
|% 1,48
|
|Frank
|6,7372
|6,7777
|% 1,67
|
|Riyal
|1,7044
|1,7129
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|-0,31
|
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