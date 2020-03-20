***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası arttırılarak 30.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 28 Şubat 2020 ile 13 Mart 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 10.799,736 TL nominal değerli paylar 18 Mart 2020 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılmıştır.Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20.03.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 10.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığındaa) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (28.02.2020 ile 13.03.2020) içinde kullanılan rüçhan haklarından 8.239.200,92 TL,b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 10.799,736 TL nominal değerli paylar 18.03.2020-19.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamının satış işlemi 18.03.2020 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu satış işleminden 140.931,56 TL,c) 1.750.000 TL ise MV Holding A.Ş.'nin daha önce koymuş olduğu sermaye avansı nedeniyle sağlanmış olup, toplam nihai nakit girişi 10.130.132,48 TL olarak gerçekleşmiştir.Sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu,(i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve(ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilginize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831189BIST