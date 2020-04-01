GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 18:39
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Onur Topaç 01.04.2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.
Yönetim Kurulumuz
- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 01.04.2020 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Onur Topaç'ın istifasının kabulüne, 
- Sn. Onur Topaç'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Onur Topaç'ın kalan görev süresince görev yapmak ve 10.04.2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Murat Tanrıöver'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sn. Murat Tanrıöver'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833982


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.085
Değişim :  -0,62% |  -558,58
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
EGCYH 0,33 335.812 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2728 8,3143 % 1,03  
Frank 6,8890 6,9305 % 0,51  
Riyal 1,7731 1,7820 % 1,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.591 1.592 14,37  
Altın Gr. 342 342 5,97  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,99 14,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 25,02 25,02 -1,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru