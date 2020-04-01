***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Onur Topaç 01.04.2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.Yönetim Kurulumuz- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 01.04.2020 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Onur Topaç'ın istifasının kabulüne,- Sn. Onur Topaç'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Onur Topaç'ın kalan görev süresince görev yapmak ve 10.04.2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Murat Tanrıöver'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,- Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sn. Murat Tanrıöver'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar vermiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833982BIST