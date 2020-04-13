GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 21:21
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız üyelerin her birine ise 10.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verdiği açıklanmıştı.
Şirketimizin 10 Nisan 2020 tarihli 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiş olup, hukuken 10 Nisan 2020 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 15 Mayıs 2020 Cuma gu¨nu¨, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. N 6/1 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.
Bu nedenle Yönetim Kurulumuz yukarıda yer alan ve bağımsız üyelerin her birine 10.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesi şeklindeki kararda geçen 10.04.2020 tarihinin 15.05.2020 olarak kabul edilmesine karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837662


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.399
Değişim :  -0,08% |  -72,33
Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
97.312 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4457 8,4881 % 1,57  
Frank 6,9698 7,0118 % 0,92  
Riyal 1,7956 1,8046 % 1,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 1,11  
Altın Gr. 374 374 10,71  
Cumhuriyet 2.391 2.452 71,90  
Tam 2.458 2.523 77,80  
Yarım 1.196 1.228 36,00  
Çeyrek 600 614 18,20  
Gümüş.Ons 15,39 15,44 0,01  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
B. Petrol 31,85 31,85 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru