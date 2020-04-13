***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 21:21
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız üyelerin her birine ise 10.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verdiği açıklanmıştı.
Şirketimizin 10 Nisan 2020 tarihli 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiş olup, hukuken 10 Nisan 2020 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 15 Mayıs 2020 Cuma gu¨nu¨, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. N 6/1 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.
Bu nedenle Yönetim Kurulumuz yukarıda yer alan ve bağımsız üyelerin her birine 10.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesi şeklindeki kararda geçen 10.04.2020 tarihinin 15.05.2020 olarak kabul edilmesine karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837662
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Satış
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|2.452
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|1.196
|1.228
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|Gümüş.Ons
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