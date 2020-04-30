***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 17:48
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2020 tarihli açıklamasında özetle
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.03.2020 tarihli
17:39101.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -439,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:396,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:397,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6271
En Düşük
7,5375
17:39383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.225.771
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|ISMEN
|5,74
|122.047.703
|% 9,96
|
|KONYA
|256,10
|57.220.063
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.797.825
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.914.203
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|14.349.373
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|44.933.244
|% -9,99
|
|HUBVC
|21,84
|279.673.194
|% -9,53
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|TKNSA
|7,25
|199.633.726
|% -5,48
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,07
|155.445.733
|% -0,93
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,06
|102.138.736
|% -4,50
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7449
|8,7888
|% 1,20
|
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
|