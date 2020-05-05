***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 19:42
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") 400.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, 05.05.2020 tarihinde bugün ödeme yapılmıştır. Şirketimizin STRS'ye verdiği sermaye avansı 05.05.2020 itibariyle toplam 1.596.000 TL olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842844
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,05
|Açılış
|: 387,45
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7968
|8,8410
|% 0,68
|
|Frank
|7,2524
|7,2961
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8819
|1,8914
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|13,10
|
|Tam
|2.558
|2.600
|13,40
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|6,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem