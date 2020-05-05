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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2020 19:42
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") 400.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, 05.05.2020 tarihinde bugün ödeme yapılmıştır. Şirketimizin STRS'ye verdiği sermaye avansı 05.05.2020 itibariyle toplam 1.596.000 TL olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842844


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7968 8,8410 % 0,68  
Frank 7,2524 7,2961 % -0,19  
Riyal 1,8819 1,8914 % 0,71  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 387 388 2,32  
Cumhuriyet 2.481 2.538 13,10  
Tam 2.558 2.600 13,40  
Yarım 1.240 1.271 6,60  
Çeyrek 622 636 3,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
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