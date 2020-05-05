***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") 400.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, 05.05.2020 tarihinde bugün ödeme yapılmıştır. Şirketimizin STRS'ye verdiği sermaye avansı 05.05.2020 itibariyle toplam 1.596.000 TL olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842844BIST