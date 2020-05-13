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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 19:27
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %17,79 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.'ye ilişkin olarak
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı "1507-2020-1- COVID-19" kodlu ve "1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı" başlıklı çağrı kapsamında Genz Biyoteknoloji A.Ş.'nin COVID-19 ANTİKOR TAYİNİ İÇİN OPTO AKIŞKAN YÖNTEM İLE ÇALIŞAN BİR BAKIM NOKTASI TESTİ (POİNT-OF-CARE TEST) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ başlıklı ve 7200649 numaralı proje önerisi, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" (Yönetmelik) ve "TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları" (Uygulama Esasları) kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuştur.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844830


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