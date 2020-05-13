***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %17,79 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.'ye ilişkin olarak1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı "1507-2020-1- COVID-19" kodlu ve "1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı" başlıklı çağrı kapsamında Genz Biyoteknoloji A.Ş.'nin COVID-19 ANTİKOR TAYİNİ İÇİN OPTO AKIŞKAN YÖNTEM İLE ÇALIŞAN BİR BAKIM NOKTASI TESTİ (POİNT-OF-CARE TEST) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ başlıklı ve 7200649 numaralı proje önerisi, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" (Yönetmelik) ve "TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları" (Uygulama Esasları) kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuştur.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844830BIST