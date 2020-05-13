***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 19:27
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %17,79 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.'ye ilişkin olarak
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı "1507-2020-1- COVID-19" kodlu ve "1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı" başlıklı çağrı kapsamında Genz Biyoteknoloji A.Ş.'nin COVID-19 ANTİKOR TAYİNİ İÇİN OPTO AKIŞKAN YÖNTEM İLE ÇALIŞAN BİR BAKIM NOKTASI TESTİ (POİNT-OF-CARE TEST) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ başlıklı ve 7200649 numaralı proje önerisi, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" (Yönetmelik) ve "TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları" (Uygulama Esasları) kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuştur.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844830
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5547
18:05383,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 383,45
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5055
|8,5482
|% -0,55
|
|Frank
|7,1580
|7,2011
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8521
|1,8613
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|7,33
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|4,00
|
|Tam
|2.544
|2.580
|4,10
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,57
|29,57
|-0,41
|
Seans Raporu
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