***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 20:12
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020, 16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak açıklanan Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın adaylıktan çekildiğini bildirmeleri üzerine Yönetim Kurulumuz, ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Ali Ermete'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845132
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9201
18:057,4806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0581
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4687
18:05385,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 385,46
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4246
|8,4668
|% -1,00
|
|Frank
|7,0807
|7,1233
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8368
|1,8460
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,28
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.528
|9,10
|
|Tam
|2.556
|2.593
|9,40
|
|Yarım
|1.247
|1.268
|4,60
|
|Çeyrek
|624
|634
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,84
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,04
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|1,79
|
Seans Raporu
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