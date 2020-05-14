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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.05.2020 20:12
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020, 16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak açıklanan Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın adaylıktan çekildiğini bildirmeleri üzerine Yönetim Kurulumuz, ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Ali Ermete'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845132


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MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Sterlin 8,4246 8,4668 % -1,00  
Frank 7,0807 7,1233 % -0,90  
Riyal 1,8368 1,8460 % -0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,28  
Altın Gr. 386 387 1,35  
Cumhuriyet 2.483 2.528 9,10  
Tam 2.556 2.593 9,40  
Yarım 1.247 1.268 4,60  
Çeyrek 624 634 2,30  
Gümüş.Ons 15,79 15,84 0,24  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,04  
B. Petrol 30,98 30,98 1,79  
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