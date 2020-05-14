***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2020, 16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak açıklanan Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın adaylıktan çekildiğini bildirmeleri üzerine Yönetim Kurulumuz, ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Ali Ermete'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayı olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845132BIST