***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 04.06.2020 tarih ve 336 sayılı kararı ileŞirket Genel Müdürü Arda Aşkın'ın 04.06.2020 tarihi itibariyle Genel Müdür görevinin sonlandırılmasına ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetici (Chief Investment Officer) pozisyonunda görevlendirilmesine, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Boğaç Göncü'nün atanmasına, kendisi hakkında işbu karara konu görev değişikliği hususunda oy kullanmayan Boğaç Göncü haricindeki üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849230BIST