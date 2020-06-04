***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 19:07
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.06.2020 tarih ve 336 sayılı kararı ile
Şirket Genel Müdürü Arda Aşkın'ın 04.06.2020 tarihi itibariyle Genel Müdür görevinin sonlandırılmasına ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetici (Chief Investment Officer) pozisyonunda görevlendirilmesine, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Boğaç Göncü'nün atanmasına, kendisi hakkında işbu karara konu görev değişikliği hususunda oy kullanmayan Boğaç Göncü haricindeki üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849230
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0975
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,81
|Açılış
|: 373,76
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,79
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5035
|8,5462
|% 0,65
|
|Frank
|7,0572
|7,0997
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|19,29
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.455
|28,90
|
|Tam
|2.495
|2.527
|29,80
|
|Yarım
|1.217
|1.233
|14,50
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,85
|39,85
|0,06
|